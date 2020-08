Faltam explicações

Do Diário do Grande ABC



18/08/2020 | 00:32



Sem o mínimo debate com a sociedade, comportamento que tem se tornado marca da atual gestão paulista, o governador João Doria (PSDB) enviou para a Assembleia Legislativa proposta de reforma administrativa que prevê a extinção de organismos fundamentais para a execução de políticas públicas. Dois deles, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo), certamente vão provocar impactos imensos no Grande ABC. Estranho e perigoso, portanto, que medida tão drástica esteja sendo encampada pelo Palácio dos Bandeirantes sem discussão prévia.

Tome-se como exemplo a EMTU. Transferiu a ela uma das lutas mais aguerridas dos moradores da região nos últimos tempos, qual seja, o projeto de implantação do Metrô no Grande ABC. Foi exatamente nos escaninhos da empresa paulista de transportes que Doria escondeu o BRT, sigla em inglês para sistema de ônibus de alta velocidade, a até hoje inexplicada alternativa do governo do Estado ao desejado monotrilho da Linha 18-Bronze. Como crer que se trata de ideia prioritária se ela é destinada a órgão que o próprio governo quer extinto?

Difícil compreender também a decisão de pôr ponto final à CDHU. Para região que tem na submoradia um de seus principais problemas sociais, é altamente paradoxal ver que o governo propõe extinguir empresa pública que ele próprio considera, conforme se pode ler no site da companhia, “o maior agente promotor de moradia popular no Brasil”. Ora, seria o equivalente a privar de comida o indivíduo que está com fome.

João Doria, para não variar, decidiu agir sem antes debater. Não que o governador seja afeito a ouvir o que lhe desagrada, como ficou claro quando agiu para destruir o sonho do Metrô no Grande ABC mesmo com a imensa maioria da comunidade, da sociedade civil organizada e da classe política sendo a favor do projeto original. É pena que alguém que se diz democrata, e sonha em chegar à Presidência, demonstre tanto desprezo pelo diálogo.