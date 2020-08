EC São Bernardo volta às atividades visando a A-3

Dérek Bittencourt

17/08/2020



17/08/2020 | 23:59



De olho no regresso da Série A-3 do Paulista, na qual é vice-líder, em 20 de setembro, o EC São Bernardo retornou ontem aos trabalhos. Após testar toda a delegação na semana passada – um jogador apresentou resultado positivo à Covid-19 e foi isolado – o restante do elenco deu início às atividades sob comando do preparador físico Marcílio Lima.

“Vamos aproveitar para ver as condições físicas dos atletas. É importante ter bastante conversa porque nosso tempo é curto. Fizemos planejamento de trabalho que iremos integrar tanto parte física quanto técnica”, projetou. “Vamos focar nos trabalhos físicos, respeitando o protocolo. Nesse retorno é muito importante avaliar os atletas e dar totais condições de treinamentos, já que ficamos muito tempo parados devido à pandemia”, emendou o profissional.