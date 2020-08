Região fecha mais dois hospitais de campanha

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



18/08/2020 | 00:01



As prefeituras de Santo André e São Caetano encerram, até o fim do mês, as atividades em dois hospitais de campanha montados exclusivamente para atender pacientes contaminados pelo novo coronavírus.



Em Santo André, a unidade do Estádio Bruno Daniel tinha, ontem, apenas quatro pacientes internados e deve encerrar as atividades antes do dia 30. O prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou que os hospitais de campanha implementados na cidade – além do estádio, foram montadas estruturas provisórias no Complexo Pedro Dell’Antonia e na UFABC (Universidade Federal do ABC) – foram essenciais no enfrentamento à pandemia na cidade.



Serra destacou que o fato de a cidade ter se antecipado e montado os equipamentos antes do aumento no número de casos garantiu que nenhum morador da cidade ficasse sem leito. “A gente tem priorizado o atendimento no Dell’Antonio e na UFABC, conforme o nosso planejamento, e avaliamos isso como uma boa notícia”, destacou o tucano.



Serra afirmou que a cidade já contabiliza mais de 4.000 pacientes que tiveram alta e outros 8.000 que foram atendidos nos serviços de saúde e também já se curaram da doença. “Os profissionais de saúde puderam se preparar, se capacitar e certamente isso fez toda a diferença”, concluiu.



A cidade investiu R$ 395 mil na montagem do equipamento do Bruno Daniel, que tem 120 leitos, sendo dez de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “Estes respiradores serão distribuídos nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), então, existe um ganho para a rede de saúde da cidade”, finalizou o prefeito.

Em São Caetano, o hospital de campanha, montado dentro do Hospital São Caetano, contava, até ontem, com apenas cinco pacientes internados. De acordo com a secretária de Saúde da cidade, Regina Maura Zettone, a expectativa é que até o fim do mês as instalações sejam desativadas.



O hospital de campanha conta com 100 leitos, sendo dois de UTI e os respiradores serão transferidos para o Hospital de Urgências Albert Sabin. “Sem dúvida, sem este equipamento o sistema de saúde da cidade teria entrado em colapso”, afirmou Regina.

O município vai economizar R$ 1,5 milhão ao mês com a suspensão dos atendimentos na unidade. “É um recurso a mais que estávamos gastando”, detalhou a gestora.



Para a secretária, a pandemia na cidade está em momento de estabilidade, com média constante de novos casos, que variam de 21 a 18 por dia nas últimas duas semanas, ainda que em um patamar alto.



Mauá foi a primeira cidade da região a fechar seu hospital de campanha. Montado em abril, no estacionamento do Paço, o equipamento, que contava com 30 leitos, foi desativado em 10 de agosto, em meio a protestos de movimentos sociais da cidade. Um grupo de reuniu em frente ao local onde a estrutura foi montada e protestou contra a ação da Prefeitura, alegando que vão faltar leitos na cidade. Na ocasião, o repórter-fotográfico do Diário Denis Maciel chegou a ser detido por GCMs (Guardas-Civis Municipais) enquanto registrava o desmonte da estrutura.