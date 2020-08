Anacleto Campanella pronto para o dérbi

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/08/2020 | 23:39



O palco do dérbi de quinta-feira, às 17h, entre São Caetano e São Bernardo FC está quase pronto. O jogo marca o regresso das equipes da região após cinco meses de paralisação do Campeonato Paulista da Série A-2 em razão da pandemia do novo coronavírus, colocando frente a frente o Tigre, que lidera a competição, e o Azulão, sexto colocado. Ontem, o Estádio Anacleto Campanella, casa são-caetanense, recebeu vistoria da FPF (Federação Paulista de Futebol), faltando poucos detalhes a serem resolvidos para que a bola volte a rolar para uma partida oficial no Grande ABC – o que aconteceu pela última vez há três semanas, em Diadema e São Bernardo, para a reta final da Série A-1.

Durante a pausa no torneio, o São Caetano aproveitou para fazer algumas alterações no local, a principal delas a mudança nas medidas do gramado, passando de 110 m x 74 m para 105 m x 68 m. O clube ainda pretende pintar as arquibancadas, apesar de o espaço ainda não poder receber torcedores – por determinação do governo do Estado, os eventos futebolísticos ainda não têm permissão de acesso do público na tentativa de conter aglomerações que podem colaborar com a disseminação do novo coronavírus.

“A Federação esteve aqui (no Anacleto Campanella, em julho), fez vistoria para receber jogos da A-1 e pediu para a gente mexer no estádio. Fizemos as mudanças que foram solicitadas, como deixar a medida oficial (do campo) no padrão Fifa, que é um pouco menor do que a gente usava. O palco está pronto”, explicou o administrador de futebol do Azulão, Carlos Silva de Oliveira. “Hoje (ontem) a Federação esteve aqui de novo para definir o protocolo. Determinou entrada dos portões, por onde entrarão os visitantes, a polícia, a imprensa, os portões onde ficará a auferição da temperatura”, completou o dirigente. “Fomos elogiados”, garantiu.

O São Bernardo FC lidera a Série A-2, com 22 pontos, próximo da classificação ao mata-mata. Já o Azulão tem 18 e só depende de si para chegar à segunda fase. Na visão do dirigente azulino, o Tigre já está garantido e joga toda a responsabilidade do dérbi para o lado do São Caetano. “São Bernardo já está classificado, então a obrigação de ganhar é nossa. Vamos jogar para vencer e contamos com isso, que é fundamental para nossa classificação. Estamos esperançosos e com expectativa boa. Agora são os ajustes finais, ansiosos pelo apito do árbitro”, afirmou Carlos Silva.