Obra em São Bernardo tira sono de moradores

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



18/08/2020 | 00:01



Moradores da Rua Artur Pedroso da Silva, no bairro Planalto, em São Bernardo, estão preocupados com a possibilidade de danos estruturais em suas residências. Paralelo à via será construída alça de acesso para a Rodovia Anchieta e o temor dos munícipes é que tanto as obras quanto a circulação de veículos pesados causem rachaduras e outros problemas nos imóveis.



A florista Zenaide Thomsen, 59 anos, mora há mais de 30 anos no endereço e falou que tem perdido noites de sono desde que soube da obra que será executada no local. “No começo, a gente viu que estavam cortando as árvores, que eram mantidas pela Rolls Royce (fabrica de motores que funcionava nas proximidades, cuja planta foi adquirida por outra empresa, do ramo de tubulações). Cortavam de noite, a gente chamou a polícia ambiental e pararam”, relatou.



De acordo com a moradora, em 4 de julho funcionários removeram os últimos espécimes arbóreos e foram eles quem contaram sobre a obra. “Antes disso, a gente já tinha ouvido falar que poderiam fazer a abertura para a rodovia, mas pedimos que fosse apresentado um projeto, para a gente entender do que se trata, mas não conseguimos”, completou Zenaide.



Na última semana, os vizinhos foram surpreendidos pela presença de funcionários da Prefeitura e de máquinas, que iriam iniciar a obra. Os moradores se mobilizaram e a atividade foi suspensa, mas temem pela falta de informação sobre o projeto e pela possibilidade de desvalorização dos imóveis. “Não temos ninguém ao nosso lado. Não somos ricos, somos trabalhadores, que, com muitas dificuldades, compramos os imóveis e agora podemos perder tudo”, afirmou, aos prantos, a florista. Na rua, existem cerca de 20 sobrados.



Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que a obra está sendo executada em área particular, por meio de parceria com a iniciativa privada, que elaborou o projeto executivo e vai efetuar todos os serviços e que, posteriormente, a área será doada à Prefeitura. Segundo a administração municipal, o projeto tem como objetivo garantir novo acesso entre a Rodovia Anchieta e o bairro Planalto, atendendo a demanda antiga da população e beneficiando 32.095 moradores do Jardim Calux, Jardim Beatriz, Jardim Gagliardi, Jardim São Francisco, Vila Washington, Vila Júpiter, Vila São Silvério, entre outros.



“O novo trevo não dá acesso a nenhuma propriedade privada, partindo da Rodovia Anchieta diretamente para a Avenida Álvaro Guimarães. O projeto atende a todas as normas de segurança viária e recebeu aval da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), assim como autorização ambiental de órgão competente”, informou o comunicado. Segundo a Prefeitura, vistoria será realizada nas residências do entorno antes do início das obras e qualquer dano causado pelas intervenções será devidamente reparado pela empresa responsável.