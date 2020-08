A eleição e seus padrinhos políticos

Raphael Rocha



18/08/2020 | 00:01



A eleição em São Bernardo apresenta, por ora, quatro pré-candidatos consolidados: o prefeito Orlando Morando (PSDB), o ex-prefeito Luiz Marinho (PT), o vereador Rafael Demarchi (PSL) e o suplente Leandro Altrão (PSB). Cada um com um padrinho eleitoral que usará durante a corrida deste ano. Morando vai se escorar no governador João Doria (PSDB), a quem, já em 2016, apostou na associação de imagem. Marinho tem como aliado direto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2008, a presença de Lula na campanha do então ex-ministro do Trabalho e da Previdência foi fundamental para uma virada improvável e levar o PT de volta à Prefeitura de São Bernardo – claro, em outros tempos, com outras forças de Lula e do petismo. Rafael foi ao PSL buscando proximidade com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As recentes declarações de Bolsonaro sobre o regresso ao PSL, aliás, reforçariam o elo. Doutor Leandro, por sua vez, tem no ex-governador Márcio França, pré-candidato do PSB à prefeitura da Capital, a aposta para surpreender.

BASTIDORES

Dilema

O Psol de São Bernardo vive dilema. No fim da semana passada, professor Severino Félix, 50 anos, anunciou que é pré-candidato a prefeito da cidade na eleição de novembro – Félix mora na Vila Ferreira há 40 anos e afirma que “acho importante o Psol sair com um nome próprio que represente de fato os trabalhadores e as trabalhadoras e a população negra. A cidade precisa mudar”. O ex-vereador Aldo Santos, porém, também sustenta ser pré-candidato ao Paço. A questão, entretanto, é incerta porque Aldo vive dilema sobre condição jurídica. As últimas campanhas – a deputado e a vice-governador – foram barradas pela Justiça Eleitoral.

PT de Sto.André – 1

Na semana passada, esta coluna mostrou o impasse vivido pelo PT de Santo André sobre quem será o vice da vereadora Bete Siraque, pré-candidata do partido à Prefeitura andreense na eleição deste ano. O PCdoB, única sigla aliada até agora, colocou três nomes à disposição, mas dois deles estão na lista de pré-candidatos a vereador e tirá-los da corrida eleitoral pode atrapalhar o planejamento do ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB) em atingir quociente para voltar ao Legislativo.

PT de Sto.André – 2

Diante do cenário, o PT de Santo André admite internamente a possibilidade de ter chapa pura. Um dos nomes que começaram a circular nos bastidores do partido é o vereador Willians Bezerra. A candidatura à reeleição de Willians na Câmara sofreu abalo com o anúncio do ex-prefeito Carlos Grana em tentar uma das cadeiras na casa – ambos são do mesmo grupo político dentro do petismo. Willians tem dito que seu plano principal é a reeleição como vereador, mas que, como soldado do PT, está à disposição da estratégia da legenda.

Candidatura verde

Dirigente nacional do PV e figura conhecida do partido no Grande ABC, Vera Motta será candidata a vereadora de São Bernardo na eleição deste ano. A estratégia do partido é apostar em nome mais conhecido para impulsionar a chapa à Câmara, formada por quadros ainda pouco testados nas urnas – embora a legenda tenha otimismo em surpreender. Vera já foi candidata a suplente de senador, a deputada federal e a vereadora, em 2012.

Perigo

A ex-deputada Vanessa Damo (MDB) é pré-candidata à Prefeitura de Mauá na eleição deste ano e tem ido às ruas, percorrido feiras livres, para anunciar a pré-campanha. Porém, sinal de alerta foi ligado: pessoas próximas de Vanessa foram diagnosticadas com Covid-19, ou seja, a emedebista teve contato direto com o vírus. Mesmo assim, enquanto aguarda resultado de exames que fez para saber se está com Covid, Vanessa prossegue com a política de rua.

Retorno

Ex-vereador de São Caetano e um dos acusados pelo Ministério Público no escândalo do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), Angelo Pavin está na lista de pré-candidatos a vereador na eleição deste ano no Cidadania de São Caetano. Pavin se elegeu em 2000 (antigo PFL, hoje DEM), em 2004 (ex-PPS, atual Cidadania) e foi suplente em 2008, pelo PTB.