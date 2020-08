Para pré-candidato do PT, Volpi é ameaça para Ribeirão

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



18/08/2020 | 00:01



Pré-candidato à Prefeitura de Ribeirão Pires pelo PT, Felipe Magalhães afirmou que a candidatura do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL) apresenta mais ameaças do que a reeleição do atual chefe do Executivo, Adler Kiko Teixeira (PSDB).

Apesar de manter críticas ao tucano, o petista classificou como “maior risco” um regresso de Volpi ao poder – ele foi prefeito entre 2005 e 2012. Na visão do petista, o rival liderou gestão que promoveu a “venda da cidade”, além de “deixar muito abandono”.

“Temos muitas críticas ao atual governo, do Kiko, mas o PT entende que o grande risco para Ribeirão Pires é a volta do governo Clóvis Volpi. Ele fez um governo que vendeu a cidade. Além disso, criou discurso para criar visão negativa do PT na cidade”, declarou.

A despeito de ter comandado Ribeirão Pires – com Maria Inês Soares, entre 1997 e 2004 –, o PT amargou desempenho pífio em 2016. Renato Foresto, então prefeiturável, acabou no quarto lugar, com apenas 4.490 votos. Nenhum petista foi eleito para a Câmara – Magalhães foi candidato a vereador, recebeu 468 votos, sem atingir seu objetivo.

“Na nossa avaliação, 2016 foi o rescaldo de todo o ataque que o PT sofreu nos anos de 2014, 2015 e 2016, basicamente. A nossa avaliação é que, no conjunto (entre votos de candidatos a vereadores e prefeito), o número de votação diminuiu. O resultado não foi satisfatório”, admitiu.

Magalhães, diferentemente de outros nomes do PT de Ribeirão em eleições anteriores, não quer esconder Maria Inês. Pelo contrário. Ele pretende utilizar a gestão da petista para comparações. “A Maria Inês tem um protagonismo muito grande (na pré-candidatura). Nossa ideia é resgatar a memória do ribeirão-pirense de como foi o governo da Maria Inês. Vamos mostrar o que a gente já fez por Ribeirão e que podemos fazer muito mais.”

O recall de Maria Inês, porém, não é unanimidade na cidade. Em seu último mandato, a ex-prefeita acabou recebendo muitas críticas por parte dos servidores públicos. Muitas das reclamações envolvem a reestruturação do plano de cargos e salários realizado pela ex-prefeita em 2001, revisto por Volpi na sequência. Magalhães concorre ao Paço pela primeira vez.