Estabelecimentos tentam manter tradicional Festa Italiana de São Caetano com vendas de 'combos'

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/08/2020 | 20:22



Em meio à pandemia do novo coronavírus, comerciantes do bairro Fundação, em São Caetano, pensaram em forma diferente de realizar a tradicional Festa Italiana, celebração típica da cidade que é organizada pela prefeitura, mas que esse ano não será feita da maneira original. Nos dias 29 e 30, três estabelecimentos, todos integrantes da Associação Fundação Viva, vão ofertar seus produtos em combos, que podem ser adquiridos até a sexta-feira (28) e que serão entregues em casa.

O combo inclui um prato salgado, uma sobremesa e uma bebida (refrigerante ou duas marcas de cerveja), por R$ 24. As opções de massa, molhos e doces podem ser conferidas no site www.goomer.app/festaitalianadafundacaoviva . As massas serão vendidas pelo restaurante Vovó Malvada, os doces pela Padaria São José e as bebidas pela Mercearia 28 de julho. Além dos produtos do combo, os clientes também poderão adquirir vinhos e chopp.

Vice-presidente da Associação, Rosangela Rizzo, 53 anos, explicou que a iniciativa de realizar o evento tem como objetivo, além de manter a tradição da celebração, reforçar que o bairro Fundação deve continuar a ser o endereço da festividade. “Queremos também ajudar os comerciantes, que estão passando por períodos bastante difíceis nessa pandemia”, completou.

As entregas nas imediações do bairro Fundação serão feitas gratuitamente. Para outras localidades e cidades, haverá cobrança de taxa. No momento do pedido, o cliente escolhe o horário e dia para entrega: das 18h às 23h no sábado, dia 29, ou das 12h às 15h no domingo, dia 30. Os organizadores disponibilizaram um número para mensagens no Whatsapp, para informações sobre a área de cobertura das entregas: 99846-5036. No sábado, a partir das 20h30, o músico Victor Correia vai realizar transmissão ao vivo pela página da Fundação Viva no Facebook, com apresentação musical.

Representante da Padaria São José, Maria José Mendes Braga, 38, relatou que os dois primeiros meses da quarentena foram bem complicados para os comerciantes e que celebrar a festa, mesmo à distância, é uma forma de manter viva a tradição. “Os clientes estão bem animados com a ideia”, afirmou.

O evento não está sendo realizado com o apoio da Prefeitura de São Caetano. A administração municipal informou, por meio de nota, que a Secretaria de Cultura e a Fundação Pró-Memória, organizadoras da Festa Italiana de São Caetano, estudam a possibilidade de realização da 28ª edição até o fim do ano, desde que haja garantias de segurança a todos os envolvidos das 26 entidades e frequentadores. “A prefeitura está em contato com os representantes destas entidades para viabilizar a melhor situação”, completou o comunicado.