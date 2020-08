Trump diz que eleição de 2020 é a 'mais importante da história'

17/08/2020 | 19:05



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vê a eleição presidencial de 2020 como a "mais importante da história". Ele ainda destacou o recorde histórico de fechamento alcançado nesta segunda-feira, 17, pelo índice acionário Nasdaq e defendeu que o país deve desenvolver "a melhor vacina" contra o novo coronavírus "em breve".

As falas foram feitas no início da noite desta segunda-feira (17) em comício em Wisconsin, um dos poucos Estados americanos em que o líder da Casa Branca aparece tecnicamente empatado nas pesquisas de intenção de voto com o democrata Joe Biden, líder com folga no cenário nacional.

"Essa é a eleição mais importante da história porque precisamos manter nosso legado", afirmou o líder da Casa Branca, sob calorosos aplausos de uma multidão que gritava "mais quatro anos". "Fizemos coisas que ninguém acreditava", completou Donald Trump, reiterando críticas a Joe Biden e à China. O republicano ainda anunciou investimentos no Estado e reforçou sua intenção de cortar impostos no país, o que vem sinalizando há um tempo.

De acordo com a mais recente pesquisa de intenção de voto publicada para o Estado de Wisconsin, elaborada pela Marquette Law School e publicada em 9 de agosto, Joe Biden é favorito de 50% dos entrevistados e de Trump, de 46%. Como a margem de erro do levantamento é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois aparece, tecnicamente empatados no Estado.