Moradores reclamam de lixo em rua de Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/08/2020 | 18:02



Moradores das Ruas Washington Luiz e Japão, no centro de Diadema, reclamam do lixo que vem sendo constantemente deixado na esquina entre as duas ruas. Segundo os munícipes, o problema já dura cerca de um ano, mas se agravou durante a pandemia. O lixo, que antes era depositado apenas de noite, com a menor circulação de pessoas nas vias passou a ser descartado no local com mais frequência. Até um sofá foi deixado na calçada no último final de semana, impedindo a leitura dos relógios de água e energia de um dos edifícios da rua Japão.

A população também reivindica a colocação de uma placa, alertando que quem joga resíduos na rua comete crime ambiental, e mais fiscalização por parte da administração municipal. A cabeleireira aposentada Antonio Lucia Alves Ricieri, 61 anos, afirmou que já viu vizinhos, moradores da mesma rua, deixando lixo na esquina. “As pessoas veem alguém jogando (o lixo), acabam jogando também. Já pensei até em colocar uma placa no lugar, mas acho que isso caberia à prefeitura”, afirmou.

O Diário tem mostrado na série “Destino do Lixo” que a gestão de resíduos sólidos é um desafio para a região. Apenas de janeiro a junho deste ano, Diadema recolheu 55.274 toneladas de resíduos. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Diadema informou que o local será limpo no decorrer desta semana e que a placa alertando sobre a proibição de se jogar lixo na rua já foi solicitada.