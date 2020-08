Na Itália, Anitta posa com biquíni da linha de Carolina Dieckmann e cozinha arroz soltinho ao lado de affair

17/08/2020 | 17:10



Anitta está aproveitando bastante a sua passagem pela Itália. No último domingo, dia 16, a poderosa publicou uma sequência de fotos no mar e encantou ao colocar o corpão para jogo em um biquíni tomara-que-caia azul claro. Mas o traje de banho ainda tinha um toque especial: foi desenhado por Carolina Dieckmann para a marca Feline Beachwear.

Anitta, você me dá um tiro desses usando o biquíni da estampa que eu desenhei e não me avisa? Quer me matar do coração? Mana, me belisca. Morri, mas passo bem, escreveu a atriz em seu perfil do Instagram.

A funkeira também foi flagrada cozinhando pelos amigos. Erik Marc?al publicou em seus Stories que Anitta estava fazendo um arroz soltinho ao lado do affair, Lucas Omulek. Wesley Menezes, outro parça da cantora, também compartilhou as habilidades culinárias da amiga nas redes sociais.