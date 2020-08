Alexandra Martins fala das rosas virtuais do marido, Antonio Fagundes, e sobre seu papel em Fina Estampa

17/08/2020 | 16:11



Antonio Fagundes é um dos ícones da televisão que acabaram surpreendendo os fãs nas redes sociais. O bom humor, a simpatia e a humildade do galã da Globo no Instagram já viraram notícia algumas vezes, sendo a última esse mês, quando ele foi suspenso do Instagram por enviar cinco mil rosas virtuais - ou melhor, emojis de rosa - aos seus seguidores.

A esposa dele, Alexandra Martins, comentou o caso em conversa com a colunista Patricia Kogut, dando detalhes de como rolou o fato que viralizou:

Ele foi vendo os comentários, percebendo que muita gente deixava mensagens, e começou a responder. E falou: Tá aí: nessa postagem eu vou dar uma rosinha para cada um. De repente, tinham 5 mil [risos]. Aí ele foi bloqueado porque acharam que era um robô. Ele gosta de interagir. Organiza o dia. Está lendo como nunca, por exemplo. Mas, se você decidiu estar numa rede social, é para interagir. Fafá não deixa de fazer as próprias atividades para ficar nas redes. Ele separa um tempo do dia para se relacionar. O que aconteceu nessa postagem foi doido: ele compartilhou uma foto de nós dois e ela mexeu com as pessoas de um jeito... Os nossos seguidores demonstram sempre o maior carinho, shippam muito o casal. É raríssimo ter um comentário inoportuno. Obviamente, ele tem 50 anos de profissão, competência e carisma. Tudo isso atrai o público. Mas a relação que estabeleceram com a gente é muito bonitinha.

Ela então, rindo, respondeu se o marido também dá para ela milhares de rosas:

Ahhh! Ele me dá muito mais do que cinco mil rosas. Ele é cheio de surpresas! É um poço de romantismo e de carinho.

Alexandra Martins, atriz

Martins também falou sobre sua carreira, alegando que tudo aconteceu de forma bem gradual.

Ela comentou sua participação em Fina Estampa, que está sendo reprisada na Globo, com uma opinião bem diferente da de Marco Pigossi:

Oito anos se passaram! Assisto às cenas com um olhar carinhoso, mas, claro, não tem como não ser crítica às vezes. Uma vez ou outra penso: Ah! A cena não era para ser assim [risos]! Mas é uma sensação que faz parte. Estou curtindo! A novela bombava na época, e está bombando até hoje. Tem um texto ácido, uma ironia... Uma delícia! Os colegas de elenco também eram maravilhosos, o Dan [Stulbach], a Julinha [Júlia Lemmertz]. Depois chegou a Milena Toscano. Todos muito generosos. E uma coisa interessante é que, agora, diariamente, as pessoas vêm comentar sobre a personagem no meu Instagram e postam cenas. Alguns viram na época, outros só estão acompanhando atualmente. A repercussão é ótima.