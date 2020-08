Laura Keller rebate críticas após publicar foto do filho no Instagram: Que todo o palpite vire fralda

17/08/2020 | 16:11



Laura Keller se irritou na tarde desta segunda-feira, dia 17, em seu perfil do Instagram. A influenciadora digital recebeu algumas críticas após publicar uma foto do filho Jorge Emanuel, já que algumas pessoas alertaram para o fato de que o bebê não poderia ficar na pose do clique. Nos Stories, então, Laura teve que se explicar e deixou claro que entende sobre as necessidades do recém-nascido:

- Eu postei agora uma foto do Jorge Emanuel no feed, ele está muito fofinho. Parece um tomatinho. E algumas pessoas vieram - como sempre tem alguém, né - me alertar que ele estava sentado, e que ele não pode ficar sentado. Ele não fica sentado, gente. Eu estava amamentando ele com a minha almofada de amamentação e fui trocar de peito. Quando eu tirei [a almofada], eu escorei ele assim na almofadinha e ele ficou mais deitadinho. E eu pensei Que amor, vou tirar uma foto! Aí o que eu fiz, eu puxei ele para mais perto de mim, com a almofada, e ele ficou em uma posição de sentar. E foi isso. Eu fiz um clique, ele não fica sentado. Eu tenho noção que a coluna dele não está pronta para sentar. Ele permanece deitadinho no bercinho, no carrinho, no colinho da mãe... Ele não fica sentado. Eu sou louca, mas nem tanto.

Depois, nos comentários da publicação, uma seguidora disse o seguinte:

Lindo. Laura, vi nos seus Stories que você diz para que palpites virem fraldas. Às vezes os palpites são muito bons. Tenho três, experiência pura. É só um comentário na intenção de ajudar, viu. Eu nunca comentei nada aqui dando opinião, mas depois que vi seu Story com a frase que já citei, acho que a pessoa dá palpite na intenção de ajudar. (Esse é meu primeiro comentário, portanto a frase não foi para mim). Mas espero que possa ajudar. Dúvidas? Quando somos mães de primeira viagem, temos todas. Beijos.

E a ex-Power Couple respondeu:

Agradeço, mas sério mesmo que depois da indireta, você me mandou esse textão? Dúvidas, óbvio que eu tenho, mas quando tenho procuro ajuda de especialista. E tudo que eu disse nos vídeos foram dicas de especialista. Mais uma vez agradeço, mas seguirei do meu jeito. E aproveitando a situação e o comentário. O Jorge Emanuel, além de mim, tem uma rede de apoio enorme. Minha mãe está aqui, vovó vivida que criou dois. Tenho consultoria da @mae.so.tem.uma, assistência da minha doula @partejandoamor, odonto, pediatra @dra.alinepimenta26 e amanhã pediatra marcado. Se alguma coisa estivesse errada, com certeza eu saberia.

