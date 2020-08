Flay nega que tenha ficado com Felipe Prior em festa: Fake news

17/08/2020 | 16:11



Se você sempre se perguntou se já rolou alguma coisa entre Felipe Prior e Flay, esta matéria é para você! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, os ex-BBB's ficaram na festa de aniversário do arquiteto, em junho deste ano. Na ocasião, a cantora até deu um tênis de cinco mil reais para ele, da marca Gucci. Apesar de terem trocado alguns beijos, não há nada mais sério entre os dois - e eles permanecem amigos, ainda mais agora depois do reality.

Entretanto, Flay negou a informação no Instagram. Por lá, a artista escreveu:

Não fiquei com o Prior no dia do aniversário dele, é fake news. Bom fim de semana para geral!

Prior também desmentiu a notícia ao entrar em contato com a jornalista. Entretanto, Fábia alegou que já sabia que os dois negariam a ficada. Por que será, hein?