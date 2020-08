Príncipe Harry teria gritado com a Rainha Elizabeth II por causa da tiara de casamento de Meghan Markle

17/08/2020 | 16:11



Um novo - e polêmico livro - sobre príncipe Harry e Meghan Markle está dando o que falar. Chamado Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family ou Encontrando a Liberdade: Harry e Meghan e a Criação de uma Família Real Moderna, em livre tradução, a obra foi escrita por Omid Scobie e Carolyn Durand. Ambos teriam pego o depoimento de mais de 100 pessoas próximas ao casal, já que Harry e Meghan não contribuíram para a publicação. Mesmo assim, algumas passagens do livro tem dado o que falar.

Segundo o jornal The Sun, Omid Scobie deu uma entrevista ao True Royalty TV e revelou que príncipe Harry teve um grande desentendimento com a Rainha Elizabeth II por conta da tiara que Meghan gostaria de usar no casamento dos dois, que aconteceu em Maio de 2018.

Segundo o escritor, o Duque de Sussex ficou bravo quando a stylist da Rainha, Angela Kelly, não quis ceder uma tiara específica para Meghan. Por causa disso, ele ligou para a avó e chegou até a elevar o tom de voz:

- Harry teve que intervir. Ele ligou para a avó e disse: Não sei o que diabos está acontecendo. Esta mulher precisa fazer este trabalho para minha futura esposa. Harry sentiu que havia aqueles dentro da instituição que não parariam por nada para dificultar a vida de Meghan.