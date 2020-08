Após vazamento de conversa com menor, baterista Japinha é desligado do CPM 22

17/08/2020 | 16:00



A banda CPM 22 anunciou nesta segunda-feira, 17, a saída do baterista Japinha. O músico já estava afastado desde junho de 2020, após o vazamento nas redes sociais de uma conversa sua com uma jovem de 16 anos ocorrida em 2012.

"Depois de sermos surpreendidos com o teor das questões relacionadas ao nosso baterista Ricardo Japinha, tentamos entender realmente o que significava isso tudo e chegamos à conclusão que esse tipo de conduta não condiz com o que acreditamos e com o que a banda defende", informou um comunicado publicado pelo grupo em sua conta no Instagram .

Ainda no comunicado, assinado pelo vocalista Badaui, foi informado que "após uma conversa franca, entre nós, olho no olho, o Japinha está sendo desligado do CPM 22". "Todos cometemos erros, mas alguns, infelizmente comprometem uma relação! Agradecemos de coração e o desejamos sorte!", informou o cantor.

Ricardo Di Roberto, ou Ricardo Japinha, tinha 38 anos em 2012 na ocasião e confirmou a autenticidade das mensagens, mas disse que "não estava um clima de sedução". A conversa divulgada mostra que, depois da jovem afirmar que tinha 16 anos de idade, o baterista perguntou se ela "já namorou muito tempo" ou "já fez amor". Após ela dizer que seria virgem, o baterista respondeu: "Que linda. Assim eu me apaixono".

O baterista chegou a publicar um esclarecimento em seu Instagram sobre o caso, dizendo que "jamais agiria com o intuito de machucar alguém, seja física ou psicologicamente".

Japinha ainda não se pronunciou sobre a saída da banda em suas redes sociais, e, até a publicação desta reportagem, não retornou o contato do Estadão.