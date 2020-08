Hotel no Paraná é boa opção para fugir dos grandes centros urbanos

Redação

Do Rota de Férias



17/08/2020 | 15:48



Na trilha das viagens de carro pelo interior do Brasil, o Virá Charme Resort, localizado em Fernandes Pinheiro, a pouco mais de 150 km de Curitiba, revela-se como uma boa opção para quem deseja fugir dos grandes centros e relaxar por alguns dias. A hospedagem oferece uma série de experiências no sentido de aliviar o estresse e aansiedade causados pelo isolamento social.

Virá Charme Resort

Situado em uma área de 170 hectares cercada de verde por todos os lados, o hotel no interior do Paraná tem 38 chalés, que ficam a 50 metros de distância uns dos outros. Completos, os bangalôs contam com lareira, banheira e outros mimos.

O empreendimento ainda conta com piscina aquecida e um spa parceiro da marca francesa L’Occitane. Nas áreas comuns, dá para fazer trilhas e piqueniques em uma reserva de araucárias, além de cavalgar ao pôr do sol.

A gastronomia é mais um ponto alto do Virá Charme Resort. O cardápio variado de almoço e jantar é feito com alimentos produzidos no hotel e inclui verduras, legumes, temperos, ovos, carnes e peixe. O café da manhã tem um toque da fazenda, com bolos, pães, doces, frutas, linguiças e pães artesanais.

Serviço

O Virá Charme Resort tem fácil acesso para quem vem de carro de Curitiba ou do norte de Santa Catarina, por meio das rodovias BR-376 e BR-277. Já em Fernandes Pinheiro é preciso rodar 4 km em uma estrada de chão para chegar ao estabelecimento.

Para quem vem de São Paulo ou do norte no Paraná, o acesso mais rápido se dá pelas BR-376, BR-373 e BR-153 até Fernandes Pinheiro. Já quem sai do oeste do Paraná deve seguir pela BR-277.

A reserva de três dias custa a partir de R$ 1.708. Para mais informações, basta acessar o site do resort.

25 destinos naturais mais lindos do Brasil

Os destinos naturais mais lindos do Brasil apresentam paisagens variadas, que vão desde chapadas a praias espelhadas por diversos estados. Se você quer aproveitar as próximas férias em contato com a natureza, confira a lista que o Rota de Férias preparou com os 25 destinos naturais mais lindos do Brasil. Veja aqui: