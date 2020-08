Luana Piovani desabafa sobre filho mais velho querer morar com Pedro Scooby

17/08/2020 | 15:17



Luana Piovani contou na sexta-feira, 14, em seu Instagram que irá dividir a guarda dos seus filhos Dom, de 8 anos, Bem e Liz, de 4, com o ex-marido Pedro Scooby. A atriz também desabafou como se sente a respeito do seu filho mais velho querer morar com o pai.

"A partir de amanhã o pai das crianças dividirá a criação delas comigo. Quinze dias na minha casa, quinze na dele. Obrigada, Senhor. Que tudo dê certo!", publicou a atriz.

Nos comentários, uma seguidora compartilhou sua experiência com separação e afirmou que é difícil quando o filho prefere morar com o pai. Em resposta, Luana contou que seu primogênito também tem tocado nesse assunto.

"O Dom já falou isso algumas vezes, mas faz parte. São crianças. Quem sabe o que é melhor somos nós, os adultos. Se for para ir morar com o pai, que vá, viva e veja por ele se a escolha foi boa. Separar tendo filho é bem dramático mesmo. Fui eu que quis separar e a minha separação sangra até hoje. Não é fácil lidar com tudo o que vem depois da separação, mas estou sempre pensando nos meus filhos. Quero que eles tenham a presença do pai porque o amam", comentou.

Algumas seguidoras também comentaram que não teriam coragem de manter uma guarda compartilhada, pois sentiriam muita falta dos filhos e ela respondeu que é necessário pensar nas crianças em primeiro lugar. "Não existe coragem, existe coerência. Essa é a responsabilidade quando se tem filho. Pensar neles muito antes de pensar em você".

Piovani e Scooby foram casados por oito anos e anunciaram a separação em 2019, logo após a mudança de Luana para Portugal. Para a criação compartilhada dos filhos, Pedro está morando no mesmo país com Cintia Dicker, sua atual companheira.