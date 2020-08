'Amo estar no seu programa', diz Ana Maria Braga para Fátima Bernardes

17/08/2020 | 15:14



A apresentadora Ana Maria Braga elogiou a colega Fátima Bernardes durante sua participação no Encontro desta segunda-feira, 17. Ana, que está fazendo participações no programa desde abril, comentou que tem gostado de aparecer na atração.

"Queria começar essa segunda-feira de bem com a vida, para dizer que eu amo estar no seu programa. Eu queria muito agradecer pela parceria que a gente tem tido ao longo desses meses", disse a apresentadora para Fátima.

O Mais Você, que Ana Maria apresenta, saiu temporariamente da grade da Rede Globo devido à pandemia do novo coronavírus, com o Encontro e o telejornal Bom Dia Brasil assumindo a faixa de horário. Ainda não foi divulgada uma previsão de retorno do programa. A apresentadora faz parte do grupo de risco para a covid-19, tendo mais de 60 anos, e recentemente se recuperou de um câncer no pulmão.

Ana, que continua acompanhada do Louro José em suas participações, também agradeceu pela oportunidade de continuar trabalhando: "Você me recebe sempre muito bem, e gostaria de dizer também que tudo que eu faço é com muito amor, muito carinho, assim como eu sei que é o que você faz aí, e eu adoro estar com você".

"A gente tem que agradecer ao espaço que a gente tem, a gente é muito grato, principalmente ao nosso público a gente sabe disso. E eu sou muito feliz de ter você aqui e você sempre me emociona", respondeu Fátima, agradecendo ao comentário da apresentadora.