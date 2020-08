Vírus reaparece e força Nova Zelândia a adiar eleição legislativa

17/08/2020 | 14:34



A premiê da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou no domingo, 16, que um novo surto de covid-19 provocou o adiamento das eleições legislativas no país, considerado uma referência no controle da doença. A votação ocorrerá em 17 de outubro, um mês após o previsto.

O país de 4,8 milhões de habitantes teve 22 mortes pelo vírus e 1,6 mil infectados. Antes do último surto, o arquipélago havia passado 102 dias sem transmissão comunitária conhecida do vírus, e a vida havia voltado ao normal para a maioria das pessoas, que iam a restaurantes, estádios esportivos e escolas sem medo de se infectar.

Os únicos casos conhecidos foram os de viajantes que retornaram e foram colocados em quarentena na fronteira. As autoridades ainda não descobriram como o vírus foi reintroduzido no país.

A premiê disse que não pensa em adiar a eleição novamente. Pesquisas de opinião indicam que o Partido Trabalhista, de Ardern, é o favorito para ganhar um segundo mandato.

Os partidos de oposição vinham pedindo o adiamento após o governo colocar Auckland em lockdown por duas semanas, com 49 novos casos da doença sendo registrados no local. Isso interrompeu campanhas na maior cidade da Nova Zelândia. (Com agências internacionais)