Inter confirma lesão e Guerrero vira desfalque até o fim da temporada

17/08/2020 | 14:03



Um dia após sofrer sua primeira derrota no Brasileirão, o Internacional recebeu uma dura notícia. O atacante Paolo Guerrero não poderá mais jogar na temporada. Ele sofreu uma lesão no joelho direito e precisará ser submetido a uma cirurgia no local nos "próximos dias", de acordo com o clube gaúcho.

Ainda segundo o time, Guerrero sofreu uma lesão no ligamento cruzamento do joelho. De forma sucinta, o Inter informou que o jogador está "fora do restante da temporada". Ou seja, o peruano não teria condições de jogo até fevereiro de 2021, quando se encerrará a atual edição do Brasileirão.

O jogador de 36 anos sofreu a grave lesão numa dividida com Igor Julião, no segundo tempo da derrota do Inter para o Fluminense, por 2 a 1, no domingo. Guerrero deixou o gramado de maca e não conseguiu voltar para o confronto. A partida válida pela terceira rodada foi disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A baixa terá forte peso no clube gaúcho. Guerrero vinha sendo o artilheiro do Inter tanto na temporada quanto neste início de Brasileirão. Ao longo de 2020, ele marcou 10 gols em 15 jogos disputados. Na competição nacional, ele lidera a lista da artilharia, com três gols. Na rodada anterior, o atacante balançou as redes e deu assistência no triunfo sobre o Santos por 2 a 0.

Referência do ataque colorado, Guerrero deve ser substituído por William Pottker ou Yuri Alberto na partida contra o Atlético-GO, quarta-feira, às 20h30, no Beira-Rio.