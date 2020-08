Zezé Di Camargo completa 58 anos de idade e ganha homenagem de Graciele Lacerda

17/08/2020 | 13:10



Zezé Di Camargo completa nesta segunda-feira, dia 17, 58 anos de idade. Para comemorar, Graciele Lacerda organizou um churrasco para a família toda do cantor sertanejo na fazenda dele e o surpreendeu com um vídeo com homenagens de diversos familiares e amigos.

Graciele ainda publicou uma foto ao lado de Zezé e se declarou:

Todos os anos tento transmitir em palavras diferentes todo o amor que sinto por você. E? difícil dizer o que você representa na minha vida porque a cada dia encontro em mim um novo espacço ocupado por você. Só sei que você me faz bem, me faz feliz, me faz realizada e muito amada. Você com toda a sua sinceridade, transparência nas atitudes me fez conhecer o quanto é lindo o seu coração. Que nunca lhe falte saúde, pois é a única coisa que eu não tenho o poder de lhe dar, porque felicidade, alegria e amor já estão garantidos por mim para o resto da sua vida. Te amo!! Feliz Niver!!, escreveu.

Dona Helena e seu Francisco, pais de Zezé, estiveram na comemoração do aniversário. Em vídeos, divulgados nas redes sociais, eles apareceram ao lado do filho na hora de cantar parabéns.

O evento contou com a presença de uma equipe especializada na preparação de churrascos, com uma mesa de doces para lá de especial e ainda a apresentação de uma dupla sertaneja