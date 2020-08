Ana Maria Braga reduz preço milionário de casa na praia para vender mais rápido

17/08/2020 | 13:10



Não são apenas os famosos gringos que possuem mansões de dar inveja! As celebridades brasileiras também são donas de verdadeiras mansões e, alguns, fazem questão de mostrar para o público onde vivem, exibindo propriedades enormes e para lá de elegantes na televisão, em revistas e até nas redes sociais.

Ana Maria, por exemplo, está vendendo uma de suas casas na praia. A informação é do jornal Extra, que noticiou que a apresentadora reduziu em 500 mil reais o valor da propriedade, que agora está valendo dois milhões e quinhentos mil reais.

A casa está localizada no Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e ocupa um terreno de dois mil metros em uma área de preservação ambiental.

De acordo com a publicação, a casa tem quase 400 metros quadrados e é dividida em dois andares. No primeiro, estão sala em três ambientes, varanda, banheiro social, cozinha e lavanderia. Já no segundo, quatro quartos. No terreno, ainda há uma casa anexa com mais dois quartos, uma piscina, área gourmet com churrasqueira e um deck.

O jornal ainda contou que os guias turísticos aproveitam que a casa fica na rota dos passeios e sempre dão uma paradinha por lá para que os clientes vejam a casa da Ana.