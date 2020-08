6 hotéis em Maresias para quem pretende ir de carro para a praia

Redação

Do Rota de Férias



18/08/2020 | 16:18



A Praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, vem retomando gradualmente as atividades do setor de turismo. Liderados pela Associação de Pousadas e Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias (APHMBR), os estabelecimentos locais adotaram protocolos de segurança criados pelos governos municipal e estadual e, aos poucos, estão voltando a receber os turistas que chegam à região, principalmente, de carro, vindos da capital paulista.

Caso já se sinta seguro para viajar ou está planejando tirar férias na região, Confira algumas opções de pousadas e hotéis em Maresias.

Hotéis em Maresias

Hostel Caiçara

Parte de uma rede de hostels famosa no litoral norte de São Paulo, o Hostel Caiçara é uma boa opção de hospedagem econômica. Além de contar com quartos coletivos e suítes privativas, oferece bicicletas e passeios pela região.

Hotel Pousada Tambayba

O Hotel Pousada Tambayba fica a apenas 100 metros do mar. Os hóspedes podem aproveitar piscinas, quadra de tênis, sauna, salão de jogos e campo de futebol.

Maresias Hostel

Com bom custo-benefício, o Maresias Hostel faz parte da rede Hostelling International e, no momento, trabalha apenas com suítes privativas. Tem café da manhã incluso, estacionamento, piscina, cozinha compartilhada e boa localização.

Pousada Mosaico Brasil

A apenas 150 metros da praia, a Pousada Mosaico Brasil proporciona o clima ideal de férias e descanso. Há área de lazer com piscinas, sendo uma aquecida, e espreguiçadeiras, além de acomodações para até seis pessoas.

Pousada Pantai

A Pousada Pantai é indicada para quem busca conforto e praticidade. Há 10 acomodações amplas por lá, todas com cozinha equipada, que atendem bem casais, famílias ou grupos de amigos.

Pousada Pé da Mata

A Pousada Pé da Mata fica na base da Serra do Mar, em uma área verde preservada de Maresias. São 12 acomodações, entre chalés (alguns deles com cozinha) e suítes, além de sala de jogos, piscinas para adultos e infantil e churrasqueira. A pousada é pet friendly e tem wi-fi.

