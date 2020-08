Congresso convoca sessão para vetos presidenciais na quarta-feira, 19

17/08/2020 | 11:16



O Congresso Nacional pautou uma sessão para quarta-feira, 19, e fará mais uma rodada de análise de vetos do presidente Jair Bolsonaro. Como o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou, o chefe do Planalto se tornou na semana passada o presidente da República que mais teve vetos revertidos pelo Legislativo.

Os vetos ao pacote anticrime são o primeiro item da pauta. Entre os dispositivos vetados por Bolsonaro e que podem ser resgatadas pelo Congresso, um deles triplica a pena para crimes contra honra quando são cometidos pela internet. Ainda não há acordo para manutenção ou derrubada da proposta.

O veto à desoneração da folha salarial, um dos que mais ocupa a articulação nos bastidores, também foi pautado, mas, conforme o Broadcast Político apurou, deve ser adiado para setembro. Lideranças do governo afirmam que a análise desse item será feita no dia 2 pelos deputados e senadores.

Mais cedo, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, admitiu a possibilidade de negociar a desoneração com parlamentares. Anteriormente, articuladores do Planalto eram enfáticos em defender a manutenção do veto. "Temos tempo. Todas as opções estão sendo consideradas", afirmou Bezerra à reportagem.