Função no Relógio do Google te ajuda a regular seu sono; saiba como

Marcella Blass

Do 33Giga



17/08/2020 | 11:18



O Google trouxe para o aplicativo Relógio a função Dormir, que vai ajudar o usuário a se desconectar e melhorar sua qualidade de sono. O recurso já existia na aplicação “Bem-estar Digital”, disponível para aparelhos Android 9 (Pie) ou superior, e agora chega para os dispositivos com as versões 6 (Marshmallow), 7 (Nougat) e 8 (Oreo).

A proposta do recurso é que o usuário defina um horário mais consistente para dormir e possa manter um período regular de repouso, se desconectando das tecnologias para melhorar sua qualidade de sono e descanso geral.

Lembrando que, para começar a usar a função, é preciso primeiro atualizar o aplicativo. Depois, siga o passo a passo abaixo que mostra como configurar o recurso Dormir diretamente do aplicativo Relógio do Android:

1. No aplicativo Relógio, toque na opção Dormir e depois em Iniciar.

2. Defina o horário que você deseja acordar e os dias da semana que o alarme deve tocar. Depois, selecione as opções personalizáveis, como iluminação de tela, som e vibração.

3. Tocando em Rotina do Google Assistente, você ainda pode definir se deseja que a inteligência do Google te diga a previsão do tempo, sua agenda do dia e muito mais assim que você desativar o alarme.

4. Agora, selecione uma hora para dormir e silenciar o dispositivo. É possível também definir quanto tempo antes você deseja ser notificado que o horário de descanso se aproxima.

5. Com os horários configurados, você pode seleciona um som relaxante para escutar (Ondas, Espaço Sideral ou Contemplação) ou ainda se conectar ao Spotify para ouvir uma playlist pessoal. Na sequência, também dá para programar em quanto tempo deseja que o som pare de tocar (10, 20, 30, 40, 50 minutos ou 1 horas). Tudo pronto!

6. Para quem usa a Agenda do Google, ainda é possível conectar o Relógio a ela para que nenhum compromisso aconteça antes do seu horário de acordar.

