Acordo comercial de Fase 1 com China está no caminho certo, diz Casa Branca

17/08/2020 | 11:07



O assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro, disse nesta segunda-feira, 17, em entrevista à CNBC, que o acordo comercial de "fase 1" dos EUA com a China está no caminho certo e admitiu que os chineses estão cumprindo sua parte do acerto, ao comprar grandes quantidades de produtos agrícolas americanos, ecoando o que o presidente Donald Trump, declarou mais cedo à Fox News.

A revisão do acordo sino-americano, que estava prevista para sábado, 15, foi adiada por tempo indeterminado por supostas questões de agenda.

Navarro também defendeu Trump de acusações de que seria o culpado por trás das quase 170 mil mortes causadas por covid-19 nos EUA.

Para o assessor, o presidente chinês, Xi Jinping, e o Partido Comunista da China são "os únicos culpados" pelo elevado número de mortos nos EUA, referindo-se ao fato de a pandemia do novo coronavírus ter se originado na cidade chinesa de Wuhan.

Navarro disse ainda que a China deseja ver a vitória do pré-candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden, na eleição de novembro.