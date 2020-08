Luana Piovani desabafa sobre filho mais velho querer morar com Pedro Scooby: Que vá!

17/08/2020 | 10:10



Luana Piovani revelou que passou a dividir a guarda dos três filhos com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby. Depois de contar a novidade os fãs e seguidores, a atriz recebeu diversas mensagens de mães que também passam pela mesma situação. Em meio a tantos desabafos, Luana respondeu algumas internautas, trocando informações a respeito do momento delicado para a família. Em uma das mensagens, ela surpreendeu ao revelar que o filho mais velho, Dom, já manifestou a vontade de ir morar com o pai.

O duro é quando eles atrapalham na educação e um dia viram para gente e falam que querem morar com o pai. O coração dói e eu sei como é, pois estou passando por isso depois de dois anos de guarda compartilhada, que fui praticamente obrigada aceitar. Tomara que para você dê certo. A cada dia vejo os meus filhos escaparem das minhas mãos, por querer deixá-los para a vida e não permitindo fazer o que querem, na hora de querem, enquanto do outro lado deixar fazer o que quer, dormir a hora que quer, jogar os jogos que quiserem. Difícil viu!, comentou uma internauta.

E Luana respondeu:

O Dom já falou isso algumas vezes, mas faz parte. São crianças. Quem sabe o que é melhor somos nós, os adultos. Se for para ir morar com o pai, que vá, viva e veja por ele se a escolha foi boa. Separar tendo filho é bem dramático mesmo. Fui eu que quis separar, e a minha separação sangra até hoje. Não é fácil lidar com tudo o que vem depois da separação, mas estou sempre pensando nos meus filhos. Quero que eles tenham a presença do pai porque o amam.

Pedro Scooby está morando em Cascais, em Portugal, com a modelo Cintia Dicker. O surfista já havia falado aos seguidores que a mudança aconteceu para que ele fique mais próximo dos filhos. Além de Dom, ele e Luana são pais dos gêmeos Bem e Liz.