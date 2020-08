?Doutor Sono? tem cenas aterradoras, mas com momentos desconcertantes

17/08/2020 | 08:40



Cinéfilo de carteirinha coloca Stanley Kubrick no panteão dos grandes do cinema. É sabido que o diretor sempre quis fazer a obra-prima definitiva de todos os gêneros que abordou. Muitas vezes conseguiu. O terror de O Iluminado, por exemplo. Só quem não gosta do filme é o autor do livro, Stephen King.

Ele não apenas realizou sua versão da história de Jack como série. Em 2013, propôs uma sequência em livro - Doutor Sono - que virou filme de Mike Flanagan. É a atração desta segunda-feira, 17, às 22h09, no canal HBO. Lembram do garoto Danny? Cresceu e virou Ewan McGregor. Passados mais de 30 anos dos acontecimentos no Hotel Overlook, Danny ainda não superou o trauma. Ele usa seus poderes para aliviar o sofrimento de pessoas à beira da morte. Liga-se a uma garota, Abra. Como ele, Abra possui o Brilho e atrai os integrantes de uma seita liderada por Rebecca Ferguson, da série Missão Impossível.

Rebecca e seus seguidores alimentam-se da aura de pessoas que devem morrer violentamente para produzir energia. Numa cena forte, uma tenta entrar na mente da outra. A narrativa volta ao Overlook com a recriação de cenas emblemáticas do clássico de Kubrick. O resultado desconcerta, mas em alguns momentos Flanagan quase chega lá e cria cenas aterradoras. O medo impõe-se, você vai ver.