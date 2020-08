Fluminense vira, vence a primeira no Brasileirão e derruba os 100% do Inter

16/08/2020 | 20:25



O Fluminense quebrou um jejum de oito jogos oficiais sem vitórias e ainda interrompeu o início perfeito do Internacional no Campeonato Brasileiro ao superar o time gaúcho de virada por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã, pela terceira rodada da competição.

Paolo Guerrero havia colocado o Inter em vantagem, mas Nenê converteu dois pênaltis para garantir o primeiro triunfo dos cariocas nesta Série A e aliviar as cobranças sobre o técnico Odair Hellmann.

A partida deste domingo marcaria o reencontro do treinador com o Inter, time treinado por ele entre 2018 e 2019. O técnico do Fluminense, contudo, foi vetado na entrada do Maracanã por ter testado positivo para a covid-19.

O próximo compromisso do Fluminense, que chegou aos quatro pontos, será fora de casa, diante do Red Bull Bragantino, na quarta-feira, às 19h15, no estádio Nabi Abi Chedid. Já o Inter, que está com seis pontos, voltará a campo contra o Atlético-GO no Beira-Rio, no mesmo dia, mas às 20h30.

O JOGO - Mesmo atuando como visitante, o Inter tomou as rédeas no início do primeiro tempo e tentou ditar o ritmo do duelo no Maracanã. Autor de gols nas vitórias sobre Coritiba (1 a 0) e Santos (2 a 0) nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, o atacante Paolo Guerrero comprovou a boa fase pelo Inter e voltou a se destacar.

Participativo, o peruano já havia criado duas boas oportunidades, com passes para Edenilson e Thiago Galhardo, antes de abrir o placar para o time gaúcho aos 27 minutos. Após cobrança de escanteio e bate-rebate na grande área, a defesa do Fluminense não conseguiu cortar e Rodrigo Lindoso ajeitou de cabeça para o camisa 9 estufar as redes.

A partir daí, o Fluminense foi se encontrando na partida até empatar o confronto, em pênalti cometido por Víctor Cuesta sobre Evanilson. Completando 50 partidas pelo clube tricolor, Nenê assumiu a cobrança e quebrou o jejum pessoal que já durava 11 jogos.

Após o intervalo, o Fluminense manteve a tendência de melhora indicada no fim da etapa inicial. E o Inter ainda teve a má sorte de perder Guerrero, substituído aos 21 minutos com dor no joelho direito.

O Fluminense chegou a comemorar a virada, após uma bela jogada coletiva concluída por Michel Araújo, mas o gol foi anulado com a ajuda do VAR devido um toque na mão do uruguaio.

Para a felicidade do time mandante, esse gol não fez falta no final. Aos 29 minutos, Zé Gabriel cortou um cruzamento com o braço dentro da grande de área e o VAR entrou novamente em ação para confirmar mais um pênalti. Nenê cobrou novamente com categoria para definir o placar final.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 x 1 INTERNACIONAL

FLUMINENSE - Muriel; Igor Julião, Luccas Claro, Nino e Egídio; Yuri Lima, Dodi e Michel Araújo (Wellington Silva); Nenê (Ganso), Evanilson (Yago Felipe) e Marcos Paulo (Luiz Henrique). Técnico: Odair Hellmann.

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso (Musto), Edenílson, Boschilia (Marcos Guilherme) e Patrick (Yuri Alberto); Thiago Galhardo (Peglow) e Paolo Guerrero (William Pottker). Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS - Paolo Guerrero, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Nenê, aos 38 minutos do primeiro e aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dodi, Nino, Boschillia, Edenílson e Saravia.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

PÚBLICO E RENDA - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).