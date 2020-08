Gusttavo Lima e outros sertanejos pedem orações para Cauan, que está em estado grave por coronavírus

16/08/2020 | 18:10



Cauan, a dupla com Cleber, foi internado na última semana com o diagnóstico de Covid-19. Na última sexta-feira, dia 14, o cantor fez um pronunciamento oficial em seu Instagram por meio de sua assessoria de imprensa dizendo que ele estava com o pulmão comprometido e com dores no estômago devido à medicação oral e à baixa oxigenação.

Desde então, o quadro de saúde do artista piorou e neste domingo, dia 16, o comunicado na rede social apontava que 70 a 75% do seu pulmão estava danificado pelo coronavírus.

Cauan agora encontra-se na UTI do hospital, que fica em Goiânia, e faz uso de vários medicamentos, como antibióticos e anticoagulantes, além de oxigenioterapia.

Diversos sertanejos se solidarizaram com a situação e enviaram mensagens de apoio. Gusttavo Lima escreveu:

Vamos orar para o Cauan. Estamos torcendo, orando pela sua recuperação, guerreiro!

Já Simone e Simaria expressaram seus desejos:

Melhoras, meu astro! Deus restituirá sua saúde e logo você estará com sua família novamente. Estamos juntos!

Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, expressou sua positividade:

Vai dar tudo certo.