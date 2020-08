Do Dgabc.com.br



16/08/2020 | 16:29



De acordo com o Corpo de Bombeiros, três adultos se perderam neste sábado (15) em Paranapiacaba, Santo André. Dois homens de 38 anos e uma mulher de 26 estavam na Trilha do Mirante com a Estrada do Carvoeiro.

Neste domingo (16), por volta das 15h, um homem identificado como Vagner foi encontrado. Equipes continuam a buscar as outras duas pessoas. Foram enviados ao local três viaturas, além do helicóptero Águia.