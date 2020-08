Simon Cowell retorna para casa uma semana após acidente e, contra todas as expectativas, já está andando

16/08/2020 | 16:10



Simon Cowell contrariou todas as expectativas a respeito de sua recuperação. Desde que sofreu um acidente enquanto andava em uma bicicleta elétrica no dia 8 de agosto, o jurado do The X Factor está não apenas se curando bem, como muito melhor do que se imaginava.

De acordo com a revista People, o produtor musical voltou para a sua casa em Malibu, nos Estados Unidos, uma semana depois da cirurgia que afetou sua coluna vertebral e, dois dias mais tarde, já estava andando novamente.

A estimativa dada pelos médicos era de que levaria meses para que ele recuperasse os primeiros passos, só que um amigo de Simon contou que ele está bastante feliz e se sentindo bem, apenas tirará um tempo para melhorar completamente.

- Ele está fazendo alguns trabalhos esta semana, mas também sabe que precisa dar um tempo para suas costas sararem adequadamente da cirurgia, relatou a fonte.

O responsável pelo sucesso do One Direction perdeu as gravações da primeira semana do programa America's Got Talent, no qual foi substituído por Kelly Clarkson.