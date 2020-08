IBP apoia redução do porcentual de biodiesel no diesel

16/08/2020 | 14:32



O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) divulgou nota neste domingo, 16, em que afirma ser favorável à decisão do governo federal de reduzir temporariamente o porcentual de biodiesel no diesel A. A medida, segundo o instituto, visa garantir o abastecimento ao mercado nacional.

A redução de 12% para 10% foi determinada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e se deu em função da insuficiência de oferta de biodiesel (B100), apontada no mais recente leilão do produto, realizado no dia 5.

Segundo o IBP, o abastecimento do mercado brasileiro de combustíveis é "uma prioridade máxima", e por isso apoia a medida do governo federal. Na avaliação do instituto, a decisão "corretamente preserva o programa do biodiesel e garante o abastecimento".

Ainda de acordo com o IBP, o segmento de distribuição tem se "desdobrado" para atender às demandas do mercado devido a "todas as incertezas de mercado, geradas pela pandemia de coronavírus".

Na mesma nota, o instituto também considera importante o cronograma apresentado pelo governo federal para a revisão dos modelos de leilão de biodiesel, "no sentido de maior liberdade entre os agentes na negociação do produto e em linha com o modelo já adotado pelo regulador para os demais combustíveis e baseado na livre concorrência e competição".