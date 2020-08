Gabi Martins faz propaganda de máscara de proteção, mas contrai coronavírus e internautas questionam: Essa máscara protege?

16/08/2020 | 13:11



Como você pode acompanhar, Gabi Martins, cantora e ex-participante do BBB20, foi diagnosticada com coronavírus. No entanto, Gabi era o rosto de uma propaganda de uma marca de máscaras de proteção em acrílico, o que causou alguns questionamentos nos seguidores da cantora.

Em uma das fotos da propaganda, os internautas questionaram a eficácia da máscara na proteção contra a Covid-19:

E essa máscara protege?

Sejam claros na informação sobre a máscara! Sabemos que ela não protege contra Covid e muitos estão sendo enganados pela palavra proteção. Coloquem que ela não tem eficácia contra Covid. Seria mais honesto com o seu público.

Eita!

Melhora

No último sábado, dia 15, Gabi Martins fez uma publicação no Instagram para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde após contrair coronavírus. Na legenda, a cantora escreveu:

Sosseguei, neném! Sem febre e melhorando! Obrigada por todas as mensagens de carinho. Amo vocês. Se cuidem!

Neste domingo, dia 16, Gabi Martins também comentou a melhora em seus Stories:

Estou melhor, graças a Deus! Algumas tosses, mas estou melhor.