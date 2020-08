Glória Maria celebra aniversário e fala sobre melhora após cirurgia: Viva e recuperada!

16/08/2020 | 12:10



Apesar de sua idade continuar um mistério para o público, Glória Maria celebrou mais um aniversário no último sábado, dia 15. Para comemorar, a jornalista, que acabou de se recuperar de um tumor no cérebro, compartilhou uma foto no Instagram e escreveu um textão na legenda:

A foto não é boa, mas é importantíssima. Nasci num dia 15 de agosto e desde muito pequena meus pais me traziam na igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio [de Janeiro]. Com tudo que passei desde minha cirurgia, era difícil imaginar que pudesse cumprir meu ritual esse ano! Mas Deus é poderoso. Fui com minhas filhas e como num milagre tivemos a Igreja inteirinha para nós. Chegamos na abertura. Meia hora só para nós.

Glória mencionou também como se sente após a recuperação da cirurgia - e brincou com o mistério sobre a sua idade:

Para agradecer por estar viva e recuperada. Esse é meu aniversário mais bonito! Será que alguém ainda está se perguntando quantos anos? Rsrsrs. Perguntem a Nossa Senhora da Glória!

Nos comentários, a jornalista recebeu mensagens de carinho de colegas de profissão, como Fátima Bernardes:

Parabéns, Glória. Pelo aniversário e por mais essa vitória.

Querida Glória! A foto é linda porque é importante! E é muito importante tê-la por perto. Felicidades (mais) e saúde (sempre)!, comentou Sandra Annenberg.