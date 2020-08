Bruno Gagliasso faz declaração emocionante sobre filho caçula: A forma como Zyan me olha faz tudo virar força

16/08/2020 | 11:11



Bruno Gagliasso compartilhou fotos lindas com o filho caçula, Zyan, em seu perfil oficial do Instagram. O ator contou que ficou receoso ao levar o bebê para tomar banho no chuveiro pela primeira vez, mas que se conectou com aquele momento através do forte laço entre pai e filho:

Zyan está descobrindo o mundo e com ele estou conhecendo novas experiências da vida. Mais uma vez! A chegada de um filho sempre transforma tudo ao redor. Foi assim com a Chissomo, com o Bless e não seria diferente agora. Essa semana dei o primeiro banho de chuveiro dele e foi um momento bem especial entre pai e filho. Confesso que estava inseguro, mas a forma como Zyan me olha faz tudo virar força. Seus olhinhos fixos em mim, atentos, criando uma conexão linda, como se ele fosse capaz de compreender o meu medo e dissesse ''''Calma, está tudo bem, papai''''. E acho mesmo que ele entendeu e deu seu recado. E essa nossa nova ligação, feita de amor e olhares, encheu meu coração de paz. Quem diria que um dia eu ficaria emocionado por tomar banho!? Coisas que a paternidade nos dá de presente. Te amo, filho. Amo aprender com você. Amo tudo que já existe entre nós.

Que linda declaração, não é?