Divergência no número de casos de Covid é de até 41,6% na região

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



16/08/2020 | 07:00



A subnotificação de casos de Covid-19 no Grande ABC chega a 41,6%. O percentual foi observado em Mauá, onde a Prefeitura informava 2.466 confirmações na quinta-feira, enquanto a Secretaria da Saúde do Estado apontava 4.222 infectados. Considerando as sete cidades, a divergência entre o número de diagnósticos é de 2,9% – 47.083 na plataforma estadual e 48.438 pelas prefeituras – e de 2,3% em relação às mortes – 1.874 segundo o Estado e 1.917 de acordo com as administrações municipais.

Conforme publicado pelo Diário na quinta-feira, a Prefeitura de Mauá admitiu que há subnotificação de casos, já que os resultados dos 8.110 testes aplicados no hospital de campanha, cujas atividades foram encerradas na segunda-feira, ainda não foram contabilizados. Assim, desde o dia 7, a administração divulga boletim epidemiológico com número maior de recuperados do que o de casos confirmados.

Outro agravante no cenário mauaense é que a cidade é a que menos testa na região. O Diário noticiou em julho que a média é de três testes a cada 1.000 habitantes, de acordo com o TCE (Tribunal de Contas do Estado). Em todo Grande ABC foram testados 54 a cada 1.000 munícipes. A Prefeitura garante que “já há reunião com a vigilância epidemiológica para a parametrização dos novos dados”.

Nas demais cidades, a divergência entre a quantidade de infectados apresentada pelo Estado e pelas prefeituras era de -22,2% em Rio Grande da Serra, -14,5% em São Caetano, -11,9% em Ribeirão Pires, 1,3% em Diadema, 5,2% em Santo André e 16,1% em São Bernardo. Em relação aos falecimentos, a diferença era de -5,7% em Mauá, -5,6% em Santo André, -3,9% em São Caetano, -0,6% em São Bernardo, 22% em Ribeirão Pires e 30% em Diadema. Apenas Rio Grande da Serra apresentava o mesmo número de óbitos no boletim estadual e municipal – veja mais na arte acima.

Na avaliação de Adriana de Brito, gestora do curso de biomedicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), a subnotificação pode atrapalhar a criação de medidas de enfrentamento à pandemia. “Quando há convergência de informações, é possível fazer os protocolos sanitários, as medidas de controle e a orientação à população com mais precisão e planejamento”, explicou. “Quanto mais os dados divergem, pior é para os órgãos sanitários analisarem os dados para saber qual é a real dimensão do problema.”

PROCEDIMENTOS

As prefeituras justificaram que a divergência ocorre porque os sistemas de informação não são unificados, sendo necessário integrar diversas fontes de dados. Além disso, há casos de moradores cujo diagnóstico se dá em outra cidade e há processo de análise de dados para não haver duplicidade de pacientes.

O governo do Estado esclareceu que as diferenças ocorrem porque a equipe da vigilância epidemiológica realiza um trabalho de qualificação dos dados, com unificação de registros a fim de evitar duplicidade. “As duplicidades podem ocorrer quando o paciente é atendido em duas ou mais entidades de saúde diferentes, evolui de caso leve para caso grave ou faz mais de um exame com resultado positivo”, detalhou a nota. A Covid é de notificação compulsória, que deve ser feita pelo e-SUS e pelo Sivep (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica).

País ultrapassa os 107 mil mortos por Covid-19; região tem 1.953

A região confirmou ontem 297 novos casos de Covid-19 e 12 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras. Até o fechamento da edição, Mauá e Diadema não haviam disponibilizado seus dados.

No total, o Grande ABC soma 49.186 casos e 1.953 óbitos desde o início da pandemia. O município que confirmou mais casos nas últimas 24 horas foi São Bernardo, com 145 infectados, totalizando 22.543 e 698 vítimas fatais, seis a mais do que no dia anterior.

Santo André soma 13.430 doentes e 428 mortes, seguido por Diadema (6.536 casos e 359 vítimas fatais), São Caetano (2.920 casos e 151 óbitos), Mauá (2.531 casos e 236 mortes), Ribeirão Pires (831 casos e 61 mortes) e Rio Grande da Serra (395 casos e 19 mortes). O Estado de São Paulo tem 697.530 casos e o total de mortes chega a 26.780. O Brasil registrou 41.576 novos infectados ontem e 709 mortes. O País tem 3.317.096 positivados e 107.232 óbitos.