15/08/2020 | 20:42



Novo boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, divulgado neste sábado, 15, mostra que já foram registrados um total de 190.614 casos do novo coronavírus e 14.526 mortes no Estado. Nas últimas 24 horas, foram registradas 19 novas mortes e 723 novos casos, confirmando a tendência de queda nos números.

O local mais afetado continua sendo a capital, com mais de 80 mil casos.