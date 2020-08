Natação do Brasil vence cinco provas em competição em Portugal

15/08/2020 | 19:16



A natação brasileira ganhou, neste sábado, cinco provas no Open de Loulé, em Portugal. As vitórias foram de Murilo Sartori, Gabriel Santos, Felipe França, Pedro Spajari e da equipe do revezamento 4x100 metros livre.

Nos 50 metros livre, Spajari foi o mais veloz do dia com 22s53, com Marcelo Chierighini em terceiro (23s03) e Marco Antonio Ferreira Junior em sexto(23s31). No revezamento 4x100m livre, a equipe A do Brasil, formada por Breno Correia, Pedro Spajari, Marco Antonio e Murilo Sartori, venceu com 3m18s59. Já o time B, com Chierighini, Gabriel Santos, Leonardo Santos e Fernando Scheffer, foi desclassificado.

"Foi um ótimo resultado para a nossa equipe. Tanto nos 50m livre, quanto no revezamento. Essa retomada tem sido muito importante para nós. Amanhã temos os 100m livre e espero a torcida de todos", disse Spajari.

Nos 100m peito, Felipe França ganhou a prova em 1m02s22. Já nos 50m borboleta, Gabriel Santos levou o ouro com a marca de 24s37. "Achei bem legal por ter a oportunidade de competir depois de três semanas de treino. É importante para a gente e para os nossos treinadores saberem a direção do treinamento. Achei uma prova equilibrada, controlada, não foi desesperadora. O resultado foi bom, bem próximo do que eu fazia antes da pandemia", falou Gabriel.

Após vencer os 200m livre na sexta-feira, Murilo Sartori triunfou neste sábado nos 400m livre em 3min52s53. Fernando Scheffer completou a prova em quarto, com 3min55s71, Alexandre Finco foi o sexto, com 3min56s71, e Diogo Villarinho terminou apenas em 11º, com 4min01s34. "A prova foi muito boa. Dentro da estratégia que estabelecemos. Agora é voltar para Rio Maior e acertar o que tivermos para acertar", disse Murilo.

Na versão feminina dos 400m livre, Viviane Jungblut foi a segunda colocada, com 4min14s98, repetindo o resultado que havia obtido na sexta-feira na disputa dos 800m livre.

Neste domingo, último dia do evento em Loulé, o Brasil estará presente nas disputas dos 800m livre masculino (Diogo Villarinho, Alexandre Finco e Fernando Ponte), dos 1.500m livre feminino (Viviane Jungblut), dos 50m peito masculino (Felipe França), dos 100m costas (Guilherme Guido) e dos 100m livre (Marco Antonio Ferreira Junior, Pedro Spajari, Breno Correia, Gabriel Santos e Fernando Scheffer).