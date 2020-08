15/08/2020 | 16:11



No dia 3 de agosto de 2020, Simone, da dupla com Simaria, anunciou sua segunda gravidez.

A cantora espera um bebê fruto de seu casamento com o empresário Kaká Diniz e resolveu contar a novidade bem no dia do aniversário de seu primogênito, Henry.

Durante o programa Altas Horas, Simone revelou para Serginho Groisman que ainda não sabe o sexo de seu bebê:

- Não sei ainda se é menino ou menina. Depois, veio essa moda de chá revelação. Penso em fazer para ter essa emoção de descobrir qual é o sexo do bebê.