Bruna Marquezine lança filtros no Instagram e brinca: - Já estou cancelada mesmo, um clássico!

Bruna Marquezine, que comemorou seus 25 anos de idade recentemente, mostrou em seus Stories do Instagram, na última sexta-feira, dia 14, que criou alguns filtros para a rede social:

- Estou passando só para avisar que agora eu tenho filtro, é isso. Meu presentinho de aniversário no Instagram.

O primeiro a ser mostrado pela atriz foi o Sunflower, que deixa a pessoa com vários girassóis ao redor do rosto. No vídeo, Bruna explicou mais sobre o efeito ao escrever:

Dá para tirar os girassóis e usar só a make [maquiagem] de bonita com ou sem granulado na imagem.

Depois, ela apresentou o 1995, que pode deixar a foto com várias cores diferentes. Ainda, a atriz divulgou o Marquezine-se, no qual aparecem algumas frases na imagem postada. Sobre a primeira, Bruna brincou:

- Já estou cancelada mesmo, um clássico!

O filtro também inclui as seguintes frases: Errada não tá, Minha anja de luz, Senhora? e Hoje uma fake news vai estragar meu dia.

Por fim, Bruna afirmou que já possuía dois outros efeitos na rede social: o MarquezineDay, que dá opções de presente para dar para a artista, e o Go Shawty, que toca a música In Da Club, do rapper 50 Cent.

Legal, né?