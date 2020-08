Tristan Thompson joga charme para Khloe Kardashian em comentário de foto no Instagram

15/08/2020 | 15:11



Tristan Thompson não vai medir esforços para ter a sua amada de volta! O jogador do Cleveland Cavaliers deixou o seu interesse evidente em um comentário em uma foto postada por Khloé Kardashian no Instagram, na última sexta-feira, dia 14.

O ex-casal está curtindo alguns dias em uma viagem de família, nas Ilhas Turcas e Caicos, para comemorar o aniversário de 23 anos de idade de Kylie Jenner. E durante o passeio, Khloé compartilhou uma imagem sua boiando no mar caribenho, na qual aparecem apenas o seu rosto, parte do peito, o bumbum, o joelho e um pé.

Tristan gostou do que viu, então, comentou rapidamente dois emojis de fogo e olhos surpresos. Pouco tempo depois, conforme noticiado pelo site Hollywood Life, ele apagou o que escreveu.

Reconciliação?

A dupla tem passado bastante tempo junta nesta quarentena e, aparentemente, Khloé está disposta a perdoar o escândalo de traição. Por outro lado, segundo uma fonte contou ao Hollywood Life, Tristan não tem dúvidas sobre a relação e está fazendo o que pode para agradá-la:

- Ele quer ficar com Khloé, isso está claro. É realmente uma escolha dela neste momento o que acontecerá no seu futuro.

E acrescentou:

- Tem sido um processo muito lento e gradual para integrá-lo como era antes.

Família

Rob Kardashian está se divertindo com Tristan ultimamente e eles estão se aproximando cada vez mais. Na última quinta-feira, dia 13, os dois apareceram em um clique juntos na piscina, no qual Rob escreveu na legenda:

A viagem mais linda da minha vida com a família!

No entanto, nem todos os membros do clã estão tão tolerantes e dispostos a deixar o passado para trás. De acordo com a publicação norte-americana:

Diferentes membros da família de Khloé têm pontos de vista diferentes sobre o seu relacionamento com Tristan. Alguns perdoam e compreendem mais do que outros. Mas, no final, eles só querem que ela seja feliz e ele esteja envolvido na vida de True.