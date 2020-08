Agora em Santa Barbara, príncipe Harry e Meghan Markle se sentem em casa e tem Katy Perry e Orlando Bloom como vizinhos

15/08/2020 | 13:11



Como você pode acompanhar, Harry e Meghan Markle se mudaram de Los Angeles porque o príncipe odiou o local. Segundo a US Weekly, agora em Santa Barbara, ainda na Califórnia, o casal está fazendo planos para que Doria Ragland, mãe de Meghan, passe muito tempo em sua nova casa na região de Montecito.

- Eles estão transformando uma das casas de hóspedes em um lar para Doria, que planeja dividir seu tempo entre Los Angeles e Montecito, afirmou uma fonte ao site.

O casal se mudou para Montecito em julho e comprou uma mansão de 14 milhões e 650 mil dólares, aproximadamente 78 milhões e 667 mil reais, como você também pode ver. A fonte falou mais sobre a mudança de Harry e Meghan:

- Eles já conheceram alguns de seus vizinhos, como Orlando Bloom e Katy Perry. O fato de Orlando dar voz ao Príncipe Harry na [série de comédia da HBO Max] O Príncipe se tornou uma piada interna entre eles (...) Muitos dos novos vizinhos são CEOs e financistas que moram com suas famílias. Eles não são o tipo de pessoa que os atraia. Harry e Meghan finalmente se sentem felizes, seguros e em casa.

Nos Estados Unidos

Em uma conversa com a CEO da The 19th News - uma redação sem fins lucrativos e apartidária que trata sobre pautas como gênero e política -, Emily Ramshaw, Meghan Markle, que já morou no Reino Unido e no Canadá, falou sobre voltar aos Estados Unidos em meio a uma luta racial:

- Para voltar e ver o estado das coisas, eu acho que no início, sendo honesta, foi devastador. Foi muito triste ver o momento em que nosso país se encontrava. Se houver alguma fresta de esperança nisso, eu diria que nas semanas após o assassinato de George Floyd, nos protestos pacíficos que vocês estavam vendo, nas vozes que estavam saindo, na maneira como as pessoas estavam realmente assumindo seu papel... passou da tristeza para um sentimento de inspiração absoluta, porque posso ver que a maré está mudando.

Meghan comentou também como os protestos tem sido uma espécie de estímulo e que está ansiosa para usar sua voz de uma maneira mais influente, como não podia fazer durante sua vivência na Família Real:

- Do meu ponto de vista, não é novo ver essa onda de racismo e, certamente, preconceito inconsciente, mas acho que ver as mudanças que estão sendo feitas agora é realmente... É algo que eu estou ansiosa para fazer parte e usar a minha voz de alguma forma que não tenho conseguido ultimamente.