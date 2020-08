Após briga com diretora, Zeca Camargo celebra futura estreia de seu programa na Band

15/08/2020 | 12:11



Com pouco mais de um mês de casa, Zeca Camargo se envolveu em uma polêmica nos bastidores da Band, onde assumiu o cargo de Diretor de Produção. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Zeca teve um desentendimento com a diretora Renata Mello, que foi afastada de sua função. E mesmo com a controversa, ele fez questão de comemorar neste sábado, dia 15, a futura estreia de seu programa na emissora. Como você viu, Zeca apresentará uma atração matinal ao lado de Mariana Godoy.

Bom... eu não devia... Mas a torcida positiva que você manda é tão grande e tão carinhosa que eu vou dar sim um spoiler do que a gente está preparando para as manhãs da @bandtv - com a ajuda de uma equipe extraordinária, mais a energia e o talento da @marianagodoy! Um programa que tem exatamente esse astral, essa energia! Que fale de autoestima, não com lugares comuns, mas com a sua opinião! Um programa que tem cara de Brasil, que tem a sua cara... Um programa que não e? simples de fazer, admito! Mas que quando sair do jeito que todo mundo quer - inclusive você! - aí a gente estreia com tudo!, escreveu no Instagram.

Zeca também agradeceu à torcida do público neste momento.

Essa é a sensacional @julianaluziee - uma das nossas convidadas para um dos pilotos que gravamos esta semana. Sem ela, não teria saído tão bom! E sem você, a gente simplesmente não vai conseguir fazer o programa sair legal. Então cola junto. Porque está ficando bom... Reparou no #obrigadovida lá atrás? Tudo fica ainda mais astral com arte! E é isso que a gente quer passar! Mil obrigados pela torcida linda e positiva que você traz aqui pra mim. Aliás... para nós!

Já na última sexta-feira, dia 14, o diretor anunciou que falta pouco para o lançamento do programa.

A pergunta que mais escuto? Mas quando vai estrear o programa novo? Fácil: quando todo mundo estiver com esse brilho no olho! Eu já estou! E @marianagodoy então... nem se fala! Agora é trabalhar mais um pouco para ficar tudo próximo do que a gente planejou. Tá quase! E tá bom! Porque tem uma equipe linda, dedicada, alinhada - e e? assim que a gente faz um bom programa - tem muito segredo não... Sextou para gente é isso: estar aqui na @bandtv dando o melhor do nosso talento e da nossa dedicação. E você torcendo com a gente!

Pelo visto, parece que está tudo bem, não é?