Diogo Vilela diz que a cultura no Brasil dá sono e desabafa sobre a desvalorização da arte: - Tive que vender meu carro para fazer a minha peça

15/08/2020 | 12:10



Diogo Vilela, que completa 50 anos de carreira em 2020, participou do programa Conversa com Bial na última sexta-feira, dia 14. Durante o bate-papo, o ator contou um pouco sobre sua trajetória como artista. Ele, que já trabalhou com nomes como Janete Clair e Ziembinski, disse que está cabisbaixo com a demonização da classe artística:

- A arte está brotando do sofrimento. O artista nasce sempre, mas a arte é um legado e o mundo está muito sem arte, as pessoas não estão convivendo com a arte.

Diogo falou também sobre as dificuldades para produzir sua nova peça intitulada A Verdade, que foi interrompida por conta da pandemia do coronavírus. A comédia é estrelada e produzida por Vilela e celebra esses 50 anos de carreira do astro:

- Eu tive que vender meu carro para fazer minha peça. Não estou reclamando, foi incrível, fui feliz, ganhei prêmios, mas ninguém dá dinheiro para teatro. Você falar de teatro é igual falar em livro, a cultura no Brasil dá sono. Isso é uma coisa muito grave.