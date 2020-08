Motorista encontra tráfego lento na Imigrantes neste sábado

Do dgabc.com.br



15/08/2020 | 12:03



O motorista que tráfega na Rodovia dos Imigrantes no início da tarde deste sábado (15) encontra tráfego lento no sentido litoral, do km 40 ao km 43, por excesso de veículos.



Nas outras rodovias e trechos que compõem o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) o tráfego continua fluindo normalmente.



Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta.



O tempo está encoberto, com chuva em pontos isolados e a visibilidade é parcial.

O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.