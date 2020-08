Maverick Viñales segura Jack Miller e crava pole na etapa da Áustria da MotoGP

15/08/2020 | 10:08



O espanhol Maverick Viñales impôs um ritmo forte neste sábado e, sem dar chances aos rivais, foi o mais rápido no treino de classificação no circuito Red Bull Ring para conquistar a pole da etapa da Áustria da MotoGP, a quarta corrida da temporada de 2020.

Viñales chegou à décima pole da carreira na MotoGP, a primeira dele nesta temporada. O piloto da Yamaha registrou 1min23s450 durante o Q2, e conseguiu superar o australiano Jack Miller, da Pramac, que foi 0s068 mais lento e largará em segundo.

O jovem francês Fabio Quartararo, da Yamaha SRT, líder do campeonato e vencedor das duas primeiras corridas, registrou a marca de 1min23s53 e fechará a primeira fila. O italiano Andrea Dovizioso chegou a liderar a sessão classificatória e também representou ameaça a Viñales. No entanto, o piloto da Ducati, que deixará a equipe no final do ano, não manteve o ritmo e terminou o treino em quarto.

Atrás de Dovizioso aparecem os espanhóis Pol Espargaró, da Red Bull KTM, e Joan Mir, da Suzuki, respectivamente na quinta e sexta posições. O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, da Yamaha SRT, foi o sétimo e abrirá a terceira fila da prova na Áustria.

O espanhol Álex Rins, da Suzuki, e o francês Johann Zarco, da Ducati, aparecem na oitava e nona colocações, respectivamente. Melhor Honda, o japonês Takaaki Nakagami fecha o grupo dos dez primeiros colocados.

O veterano Valentino Rossi foi bem com a sua Yamaha no Q1, mas piorou seu desempenho no Q2 e sairá apenas do 12º posto, atrás do português Miguel Oliveira, da KTM Tech 3.

A largada da etapa da Áustria da MotoGP será neste domingo, às 9 horas (horário de Brasília). A corrida é a quarta etapa da temporada de 2020, que começou com atraso em razão da pandemia do novo coronavírus.