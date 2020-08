Obituário - 15 de agosto de 2020

Ademir Medici



15/08/2020 | 11:04



Giuseppe Raschele, o padre José

(Itália, 5-12-1923 – Ribeirão Pires, 31-7-2020)

“A América Latina precisa de padres”, disse o papa àqueles 30 jovens por ele recebidos em audiência. Os padres vieram, entre eles José Raschele, cuja primeira parada, de cinco anos, ocorreu no bairro de Santana, em São Paulo. Num segundo momento, em viagem à Itália, padre José encontra-se com o padre Erwin Kaufmann, que o convida a transferir-se para uma cidade pobre, ainda distrito, junto à Estação Rio Grande, hoje Rio Grande da Serra. Era 1966 e ele nunca mais deixaria de atuar na região.

Evangeliza em Rio Grande da Serra e no ano seguinte assume a Paróquia de Santana, em Ribeirão Pires, função exercida durante 44 anos. Celebra 30 mil batizados, quatro ou cinco mil casamentos, acompanha 14 mil enterros, e mesmo aposentado permanece em Ribeirão Pires, residindo numa casa do Jardim São Francisco, defronte a uma das várias capelas que ele construiu – depois de celebrar a última missa como pároco em 15 de agosto de 2010 – no total, 54 anos de região.

Padre Giuseppe Raschele (Emérito) era filho de Giovanni Raschele e de Bisoffe Dalia. Parte aos 96 anos. Está sepultado no Cemitério São José, em Ribeirão Pires.

(*) Colaboraram: Maria do Carmo Gigi e Henrique Ipólito.



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 12 de agosto

Oswaldo Lopes de Oliveira, 86. Natural de Bragança Paulista. Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wanderley Carlos Martins, 80. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, quinta-feira, dia 13 de agosto

Maria Rabello de Jesus, 95. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Krzysztow Czeslaw Wazny, 91. Natural da Polônia. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Gonzaga dos Santos, 87. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rute Maria Domingos, 85. Natural de Lagoa Dourada (Minas Gerais). Residia no bairro Pinheirinho, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Antonia Rodrigues de Araujo, 83. Natural de Iraquara (Bahia). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair Nogalli Soares, 83. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vandir Ducati, 77. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia no Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos (São Paulo). Dia 13, em Santo André. Cemitério Vila Rio, em Guarulhos.

Ademir Pereira de Carvalho, 68. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manuel Roque dos Santos, 68. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Pagoti, 66. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 13, em Santo André. Cemitério do Carmo 2, em São Paulo, Capital.

Vagner Hipólito Castellaro Trindade, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marcos de Souza Fernandes, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Operador de estacionamento. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Carlos Charutti, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Autônomo. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca de Sousa Ferreira, 52. Natural de Valença do Piauí. Residia em Utinga, Santo André. Dia 13, em Santo André. Cemitério Municipal Serra Baixa Verde (Piauí).

SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 11 de agosto

Amélia Molina Bastidas, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo. Dia 11, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Demostenis Alves Madeiros, 80. Natural de Delmiro Gouveia (Alagoas). Residia em São Paulo, Capital. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério do Carmo II, em São Paulo, Capital.

Alvaro Gaglioti, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

José Dilson Martins, 66. Natural de Silveirânia (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Silveirânia (Minas Gerais).

Tereza Saeko Nakamura Goto, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, quarta-feira, dia 12 de agosto

Eva Matias Freire, 82. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Juvenil Fernandes da Silva, 79. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no Centro de Pompéia. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Pompéia (São Paulo).

Vicente Lourenço Augusto, 72. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Agenor Dorival Haither, 72. Natural de Pirassununga (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Neuza Aparecida Baldin da Silva, 65. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Elza Santana Caitano, 61. Natural de Iaçu (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.



São Bernardo, quinta-feira, dia 13 de agosto

Sisneide Bispo dos Santos, 46. Natural de Tobias Barreto (Sergipe). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Vale da Paz, Diadema.



SÃO CAETANO

Fabiana Rocha Souza, 38. Natural de São Caetano. Residia na Vila Lúcia, em São Paulo, Capital. Diretora de vendas. Dia 13, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 11 de agosto

Antonia Leite, 86. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Vale da Paz.



Diadema, quarta-feira, dia 12 de agosto

Rute da Silva Francisco, 57. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Cacio José Diniz Azevedo, 55. Natural de Sume (Paraíba). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Claudio Aparecido Macedo, 58. Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal.

Rafaela Neves da Silva, 29. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 13 de agosto

Egidia Alves de Souza, 73. Natural de Santa Brígida (Bahia). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Pensionista. Dia 13, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, terça-feira, dia 11 de agosto

Alvino Antonio Neves, 84. Natural de Malhada de Pedras (Bahia). Residia em Mauá. Dia 11, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Mauá, quarta-feira, dia 12 de agosto

Maria José de Araujo Bosco, 61. Natural de Nanuque (Minas Gerais). Residia em Mauá. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Planalto.



Mauá, quinta-feira, dia 13 de agosto

Ivone Cardoso Garcia Moraes, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

José Bento de Oliveira, 60. Natural de Acopiara (Ceará). Residia na Vila São José, em Mauá. Ajudante geral. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Regiane Nascimento de Paula, 36. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Serviços gerais. Dia 13, em Santo André. Cemitério São José.