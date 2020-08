Anitta é capa de revista mexicana e participará de famoso programa norte-americano através de performance virtual

15/08/2020 | 10:10



Ela não para! Anitta é a capa e o recheio da revista mexicana EstiloDF, como foi divulgado na última sexta-feira, dia 14. A cantora participou de um ensaio fotográfico poderoso e ainda deu detalhes de seu novo projeto.

Na entrevista, a artista revelou o que as pessoas verão em seus trabalhos futuros:

- Tivemos o cuidado de manter o equilíbrio do que colocaríamos do Brasil, dos EUA e da Europa em uma canção, até que encontramos uma fórmula que pode agradar todos os tipos de públicos. Desta maneira percebem o sabor da minha terra.

Nas redes sociais, os fãs da poderosa curtiram bastante a participação na revista. Mas eles também tiveram outro motivo para comemorar...

Anitta foi confirmada no famoso talk show norte-americano The Late Late Show, comandado pelo apresentador James Corden e exibido pela emissora CBS! A cantora fará uma performance virtual na próxima quinta-feira, dia 20, à meia noite e meia, horário de Nova York, Estados Unidos. Na internet, as pessoas acham que Anitta cantará o seu próximo single, Me Gusta. E você, o que acha?

Já na Itália, a funkeira fez sucesso ao compartilhar um clique com um biquíni fio-dental. A cantora também foi a um restaurante brasileiro na noite da última sexta-feira, dia 14, e fez uma brincadeira em seus Stories do Instagram:

- A gente só percebe como a gente sente falta do nosso país quando a gente vem em um restaurante brasileiro. Comi um pratão de feijão. Vou peidar a noite inteira, brincou.